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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 22 июля 2020
Бирмингем Сити
22.07.2020, среда, 21:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 3
Завершен
Дерби Каунти
56'
И. Суньич
6'
Г. Шинни
87'
М. Уиттакер
90+1'
Л. Сибли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Дерби Каунти
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Л. Сибли
Пас отдал
М. Уиттакер
Замена
С. Хоган
️️️️
Г. Гарднер
90'
Замена
️️️️
Ж. Бела
90'
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Уиттакер
83'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Найт
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Д. Кроули
79'
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Д. Беллингем
75'
66'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Г. Шинни
65'
Замена
Д. Эванс
️️️️
W. Rooney
65'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Уогхорн
ГОЛ! 1:1!
И. Суньич
56'
16'
Замена
Б. Хамер
️️️️
К. Рос
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Jayden Reid
ЦФ
28
Miguel Fernández
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-1-3-2
1
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
6
Дин
26
Суньич
7
Кроули
20
Гарднер
5
Беллингем
10
Юткевич
91
Бела
3-2-4-1
13
Рос
2
Богль
9
33
Дэйвис
5
Кларк
3
Бьюкэнан
29
Уогхорн
4
Шинни
12
Найт
18
Берд
18
Мартин
5
Беллингем
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
5
Беллингем
7
Кроули
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
7
Кроули
20
Гарднер
25
Хоган
25
Хоган
20
Гарднер
13
Рос
29
Хамер
29
Хамер
13
Рос
9
12
Эванс
12
Эванс
9
29
Уогхорн
32
Сибли
32
Сибли
29
Уогхорн
12
Найт
7
Мэрриот
7
Мэрриот
12
Найт
4
Шинни
7
Уиттакер
7
Уиттакер
4
Шинни
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
11
Jayden Reid
ЦФ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
6
Jordan Brown
ЦФ
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
11
Jayden Reid
ЦФ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Geraldo Bajrami
ЦЗ
Остались в запасе
6
Jordan Brown
ЦФ
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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