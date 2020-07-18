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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Рединг
Блэкберн - Рединг: обзор матча 18 июля 2020
Блэкберн
18.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 3
Завершен
Рединг
3'
Б. Бреретон
6'
А. Армстронг
56'
Д. Ротуэлл
88'
С. Галлахер
15'
Д. Свифт
64'
S. Baldock
68'
Я. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Рединг
ГОЛ! 4:3!
С. Галлахер
Пас отдал
H. Chapman
88'
Замена
H. Chapman
️️️️
Д. Ротуэлл
78'
Замена
Д. Вейл
️️️️
А. Армстронг
78'
Желтая карточка
J. Davenport
71'
Замена
J. Davenport
️️️️
Б. Джонсон
70'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Л. Холтби
70'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
70'
68'
ГОЛ! 3:3!
Я. Мейте
Пас отдал
S. Baldock
64'
ГОЛ! 3:2!
S. Baldock
Пас отдал
Д. Обита
59'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Т. Блэкетт
59'
Замена
Д. Обита
️️️️
О. Ричардс
59'
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
ГОЛ! 3:1!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
Л. Холтби
56'
36'
Замена
Л. Мур
️️️️
Т. Макинтайр
15'
ГОЛ! 2:1!
Д. Свифт
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Ротуэлл
6'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Л. Холтби
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
6
Джон Бакли
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
2-5-1-2
28
Уолтон
17
Картер
24
Ньямб
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
10
Армстронг
90
Холтби
3-2-3-2
1
Кабрал
6
Блэкетт
2
Гантер
5
Моррисон
26
Макинтайр
3
Ричардс
4
Риномхота
8
Свифт
17
Олисе
47
Пушкаш
11
Мейте
10
Армстронг
27
Вейл
27
Вейл
10
Армстронг
90
Холтби
6
Бакли
6
Бакли
90
Холтби
7
Ротуэлл
20
20
7
Ротуэлл
4
Джонсон
19
19
4
Джонсон
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
26
Макинтайр
26
Мур
26
Мур
26
Макинтайр
3
Ричардс
21
Обита
21
Обита
3
Ричардс
6
Блэкетт
12
МакКлири
12
МакКлири
6
Блэкетт
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
Остались в запасе
Блэкберн
Рединг
35
Tyler Magloire
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
24
Sam Walker
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
35
Tyler Magloire
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Stewart Downing
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Блэкберн - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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