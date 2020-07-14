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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Халл Сити
Уиган Атлетик - Халл Сити: обзор матча 14 июля 2020
Уиган Атлетик
14.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
8 : 0
Завершен
Халл Сити
2'
К. Нейсмит
27'
К. Мур
32'
К. Доуэлл
37'
Д. Лоу
40'
К. Мур
42'
К. Доуэлл
45+1'
Д. Уилльямс
65'
К. Доуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Халл Сити
Замена
G. Roberts
️️️️
К. Доуэлл
70'
ГОЛ! 8:0!
К. Доуэлл
Пас отдал
Н. Бирн
65'
Замена
Л. Эванс
️️️️
Э. Робинсон
56'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Д. Уилльямс
56'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
К. Мур
56'
46'
Замена
Т. Ивс
️️️️
M. Wilks
46'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
М. Пеннингтон
46'
Замена
K. Stewart
️️️️
Д. Тораль
ГОЛ! 7:0!
Д. Уилльямс
Пас отдал
Д. Лоу
45'
+1
45'
Желтая карточка
Д. Тораль
ГОЛ! 6:0!
К. Доуэлл
42'
ГОЛ! 5:0!
К. Мур
Пас отдал
Н. Бирн
40'
ГОЛ! 4:0!
Д. Лоу
Пас отдал
Н. Бирн
37'
35'
Замена
D. Batty
️️️️
Д. Боулер
33'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
ГОЛ! 3:0!
К. Доуэлл
Пас отдал
Д. Лоу
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
Д. Лоу
27'
ГОЛ! 1:0!
К. Нейсмит
Пас отдал
К. Доуэлл
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
0
Emeka Obi
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
18
Daniel Batty
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
James Scott
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
33
Робинсон
4
Кипр
27
Балогун
14
Бирн
3
Нейсмит
8
Уилльямс
8
Морси
26
Доуэлл
19
Мур
9
Лоу
4-5-1
25
Лонг
28
Пеннингтон
20
Элдер
32
Бурк
30
10
Хонимэн
12
21
Тораль
11
Боулер
22
Лопеш
9
Магеннис
8
Уилльямс
46
Пирс
46
Пирс
8
Уилльямс
33
Робинсон
8
Эванс
8
Эванс
33
Робинсон
19
Мур
19
Мэсси
19
Мэсси
19
Мур
26
Доуэлл
18
18
26
Доуэлл
28
Пеннингтон
17
Тафазолли
17
Тафазолли
28
Пеннингтон
11
Боулер
18
18
11
Боулер
21
Тораль
6
6
21
Тораль
12
39
Ивс
39
Ивс
12
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Халл Сити
0
Emeka Obi
ЦФ
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
0
Emeka Obi
ЦФ
29
Алекс Добре
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
11
Джо Гелхардт
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Уиган Атлетик - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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