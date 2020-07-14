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Материалы

Уиган Атлетик - Халл Сити

14.07.2020, Вторник, 20:00 мск Англия. Чемпионшип, 44 тур Уиган Атлетик - Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 2:2 Уиган Атлетик
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
41 тур
10 апреля, среда 21:45 Халл Сити 2:1 Уиган Атлетик
8 тур
18 сентября, вторник 21:45 Уиган Атлетик 2:1 Халл Сити
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 18:00 Халл Сити 2:3 Уиган Атлетик
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
3 мая, понедельник 16:30 Уиган Атлетик 2:2 Халл Сити
8 тур
3 октября, суббота 18:00 Халл Сити 2:1 Уиган Атлетик
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Уиган Атлетик 4:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Уиган Атлетик 1:0 Халл Сити
3 тур
30 августа, суббота 18:00 Халл Сити 0:5 Уиган Атлетик
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