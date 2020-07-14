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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Мидлсбро
Рединг - Мидлсбро: обзор матча 14 июля 2020
Рединг
14.07.2020, вторник, 20:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
33'
Л. Мур
45'
Э. Флетчер
82'
П. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Мидлсбро
87'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
П. Робертс
86'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
А. Дейкстел
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Л. Мур
83'
Замена
Д. Обита
️️️️
Т. Блэкетт
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
П. Робертс
Пас отдал
M. Johnson
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
77'
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Э. Флетчер
Замена
A. Timbe Masika
️️️️
М. Олисе
72'
Желтая карточка
Э. Риномхота
58'
45'
ГОЛ! 1:1!
Э. Флетчер
Пас отдал
П. Робертс
ГОЛ! 1:0!
Л. Мур
Пас отдал
Т. Блэкетт
33'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-3-2
1
Кабрал
26
Макинтайр
6
Блэкетт
26
Мур
5
Моррисон
4
Ошо
8
Свифт
4
Риномхота
17
Олисе
11
Мейте
47
Пушкаш
3-2-3-1
1
Пирс
32
Фрэнд
16
Хаусон
16
Тавернье
23
Фрай
2
Дейкстел
28
16
Робертс
6
Сэйвилл
11
Флетчер
6
Блэкетт
21
Обита
21
Обита
6
Блэкетт
26
Мур
12
МакКлири
12
МакКлири
26
Мур
17
Олисе
7
7
17
Олисе
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
16
Робертс
15
Коулсон
15
Коулсон
16
Робертс
2
Дейкстел
17
МакНэйр
17
МакНэйр
2
Дейкстел
11
Флетчер
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
Остались в запасе
Рединг
Мидлсбро
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
8
Adam Clayton
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Рединг - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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