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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкберн
Миллуолл - Блэкберн: обзор матча 14 июля 2020
Миллуолл
14.07.2020, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
20'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Блэкберн
Желтая карточка
Д. Купер
90'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Уоллес
87'
Желтая карточка
Р. Вудс
84'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Т. Брэдшоу
81'
81'
Замена
J. Davenport
️️️️
S. Downing
81'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Б. Джонсон
Замена
B. Thompson
️️️️
Ш. Фергюсон
81'
Замена
М. Уоллес
️️️️
М. Ромео
71'
71'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Л. Трэвис
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
69'
46'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Д. Самуэль
46'
Замена
С. Галлахер
️️️️
D. Graham
35'
Желтая карточка
Л. Трэвис
ГОЛ! 1:0!
М. Беннетт
20'
1'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Stewart Downing
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Ромео
15
17
Уоллес
3
Фергюсон
18
Вудс
10
Беннетт
9
Брэдшоу
18
Леонард
1-5-1-3
28
Уолтон
4
Адарабиойо
4
Джонсон
26
Ранкин-Костелло
26
Ленихэн
17
Беннетт
27
Трэвис
19
10
Армстронг
9
Самуэль
10
2
Ромео
3
Уоллес
3
Уоллес
2
Ромео
9
Брэдшоу
11
Мэхони
11
Мэхони
9
Брэдшоу
17
Уоллес
8
Моламби
8
Моламби
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
3
Фергюсон
8
8
3
Фергюсон
19
19
19
19
9
Самуэль
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
9
Самуэль
4
Джонсон
6
Бакли
6
Бакли
4
Джонсон
10
20
Галлахер
20
Галлахер
10
27
Трэвис
90
Холтби
90
Холтби
27
Трэвис
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкберн
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
24
Райан Ньямб
ПЗ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Миллуолл - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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