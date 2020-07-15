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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Престон
Брентфорд - Престон: обзор матча 15 июля 2020
Брентфорд
15.07.2020, среда, 19:00
Англия. Чемпионшип
1 : 0
Завершен
Престон
4'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Престон
Желтая карточка
О. Уоткинс
90'
+3
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Э. Маркондес
88'
84'
Замена
Б. Бодин
️️️️
Р. Ледсон
84'
Замена
J. Harrop
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Х. Валенсия
️️️️
Б. Мбемо
76'
75'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Т. Баркуйзен
75'
Замена
Д. Стокли
️️️️
D. Fisher
74'
Замена
Б. Поттс
️️️️
А. Брауне
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Йенсен
67'
Желтая карточка
С. Бенрахма
63'
53'
Желтая карточка
Д. Рафферти
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Э. Маркондес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
31
Билли Бодин
ЦФ
35
David Nugent
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Маркондес
19
Мбемо
10
Бенрахма
11
Уоткинс
3-2-4-1
1
Радд
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
2
Рафферти
2
4
Ледсон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
24
Магуайр
19
Мбемо
16
Валенсия
16
Валенсия
19
Мбемо
8
Йенсен
10
Да Силва
10
Да Силва
8
Йенсен
10
Маркондес
8
Замбурек
8
Замбурек
10
Маркондес
24
Магуайр
25
25
24
Магуайр
8
Брауне
44
Поттс
44
Поттс
8
Брауне
2
9
Стокли
9
Стокли
2
4
Ледсон
31
Бодин
31
Бодин
4
Ледсон
29
Баркуйзен
7
Синклейр
7
Синклейр
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Брентфорд
Престон
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
20
Paul Huntington
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Брентфорд - Престон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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