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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Чарльтон
Бирмингем Сити - Чарльтон: обзор матча 15 июля 2020
Бирмингем Сити
15.07.2020, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип
1 : 1
Завершен
Чарльтон
90+2'
Л. Юткевич
58'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Чарльтон
Замена
К. Бойд-Манс
️️️️
Д. Кроули
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
90'
+2
Желтая карточка
Д. Беллингем
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кроули
89'
84'
Замена
М. Сарр
️️️️
Э. МакГиди
77'
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
А. Даути
77'
Замена
А. Морган
️️️️
С. Филд
77'
Замена
D. Pratley
️️️️
Д. Уильямс
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
И. Суньич
73'
65'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Т. Хемед
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Ж. Бела
59'
Замена
J. Reid
️️️️
С. Хоган
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Бонн
Пас отдал
А. Даути
33'
Желтая карточка
Д. Филлипс
Пенальти не реализован!
С. Хоган
33'
Желтая карточка
Г. Гарднер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Jayden Reid
ЦФ
28
Miguel Fernández
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-1-2-3
1
2
Колен
4
Робертс
6
Дин
24
Педерсен
26
Суньич
7
Кроули
20
Гарднер
10
Юткевич
25
Хоган
91
Бела
4-4-2
12
Филлипс
6
45
Даути
2
Мэтьюз
15
Локьер
24
Каллен
10
Уильямс
26
Филд
46
МакГиди
9
Бонн
10
Хемед
25
Хоган
11
11
25
Хоган
26
Суньич
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
26
Суньич
7
Кроули
8
Бойд-Манс
8
Бойд-Манс
7
Кроули
91
Бела
5
Беллингем
5
Беллингем
91
Бела
46
МакГиди
23
Сарр
23
Сарр
46
МакГиди
45
Даути
14
Паррингтон
14
Паррингтон
45
Даути
10
Уильямс
18
18
10
Уильямс
26
Филд
8
Морган
8
Морган
26
Филд
10
Хемед
15
Анеке
15
Анеке
10
Хемед
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Чарльтон
5
Нико Гордон
ЦЗ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
5
Нико Гордон
ЦЗ
28
Miguel Fernández
ЦФ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Ryan Burke
ЦЗ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Бирмингем Сити - Чарльтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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