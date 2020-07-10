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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Кардифф
Фулхэм - Кардифф: обзор матча 10 июля 2020
Фулхэм
10.07.2020, пятница, 22:15
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
35'
А. Митрович (П)
66'
Д. Онома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Кардифф
87'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Замена
К. МакДональд
️️️️
Д. Онома
84'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Х. Рид
84'
81'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
С. Кристи
78'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
78'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Кноккарт
78'
73'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Хойлетт
67'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Патерсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Онома
Пас отдал
С. Йохансен
66'
Замена
С. Йохансен
️️️️
Г. Артер
60'
Желтая карточка
М. Гектор
58'
46'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Сэндерсон
Желтая карточка
А. Кноккарт
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Митрович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
29
Кристи
31
Артер
6
Рид
17
Онома
14
Рид
93
Кноккарт
9
Митрович
3-2-5
12
Смитис
12
Беннетт
35
Нельсон
28
Сэндерсон
23
Моррисон
13
Патерсон
10
Бакуна
30
Хойлетт
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
6
Волкс
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
6
Рид
2
Сессеньон
2
Сессеньон
6
Рид
17
Онома
29
МакДональд
29
МакДональд
17
Онома
31
Артер
10
Йохансен
10
Йохансен
31
Артер
93
Кноккарт
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
93
Кноккарт
11
Мендес-Лэйнг
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Мендес-Лэйнг
13
Патерсон
19
Глатцель
19
Глатцель
13
Патерсон
28
Сэндерсон
17
Томлин
17
Томлин
28
Сэндерсон
30
Хойлетт
25
Уорд
25
Уорд
30
Хойлетт
Остались в запасе
Фулхэм
Кардифф
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Фулхэм - Кардифф
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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