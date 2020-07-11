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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 11 июля 2020
Мидлсбро
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
82'
Б. Ассомбалонга
6'
Н. Уэллс
42'
Д. Патерсон
79'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
87'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Патерсон
87'
Замена
З. Винер
️️️️
Д. Хант
Замена
A. Clayton
️️️️
Д. Хаусон
83'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ассомбалонга
82'
82'
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Н. Уэллс
82'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Ф. Дьедиу
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Уэллс
Замена
Х. Коулсон
️️️️
П. МакНэйр
77'
Замена
М. Тавернье
️️️️
R. Shotton
66'
Замена
П. Робертс
️️️️
Э. Флетчер
66'
Желтая карточка
M. Johnson
54'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Сэйвилл
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
А. Вайманн
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
3
Джей Дасилва
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Бристоль Сити
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-2-2-2
1
32
Фрэнд
23
Фрай
5
17
МакНэйр
16
Хаусон
28
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3-2-2-3
25
Бентли
26
Калас
32
Хант
3
Дасилва
32
Бенкович
6
35
Патерсон
8
Смит
18
Вайманн
21
Уэллс
18
Дьедиу
17
МакНэйр
15
Коулсон
15
Коулсон
17
МакНэйр
5
16
Тавернье
16
Тавернье
5
16
Хаусон
8
8
16
Хаусон
11
Флетчер
16
Робертс
16
Робертс
11
Флетчер
6
Сэйвилл
10
Уинг
10
Уинг
6
Сэйвилл
18
Дьедиу
23
Уоткинс
23
Уоткинс
18
Дьедиу
32
Хант
26
Винер
26
Винер
32
Хант
35
Патерсон
6
Надь
6
Надь
35
Патерсон
21
Уэллс
47
О'Доуда
47
О'Доуда
21
Уэллс
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
17
Никлас Элиассон
ЛП
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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