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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Рединг
Чарльтон - Рединг: обзор матча 11 июля 2020
Чарльтон
11.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
3'
Г. Пушкаш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Рединг
Желтая карточка
Д. Филлипс
90'
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
85'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
D. Pratley
84'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Э. МакГиди
79'
77'
Желтая карточка
S. Baldock
75'
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Свифт
75'
Замена
К. Гантер
️️️️
Г. Ошо
73'
Желтая карточка
Г. Ошо
Желтая карточка
Д. Каллен
71'
Желтая карточка
А. Даути
63'
61'
Замена
О. Ричардс
️️️️
М. Олисе
56'
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
Замена
А. Даути
️️️️
А. Ошиладжа
46'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
А. Морган
46'
46'
Замена
Д. Обита
️️️️
Пеле
45'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Пушкаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Майкл Олисе
ЦП
25
Пеле
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
3-2-3-2
12
Филлипс
6
23
Ошиладжа
18
15
Локьер
2
Мэтьюз
24
Каллен
8
Морган
46
МакГиди
9
Бонн
15
Анеке
4-4-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Макинтайр
6
Блэкетт
4
Ошо
25
Пеле
8
Свифт
4
Риномхота
17
Олисе
11
Мейте
47
Пушкаш
23
Ошиладжа
45
Даути
45
Даути
23
Ошиладжа
18
8
8
18
8
Морган
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Морган
46
МакГиди
10
Хемед
10
Хемед
46
МакГиди
17
Олисе
3
Ричардс
3
Ричардс
17
Олисе
4
Ошо
2
Гантер
2
Гантер
4
Ошо
8
Свифт
26
Мур
26
Мур
8
Свифт
25
Пеле
21
Обита
21
Обита
25
Пеле
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
Остались в запасе
Чарльтон
Рединг
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
24
Sam Walker
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Чарльтон - Рединг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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