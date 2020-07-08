Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 08 июля 2020
Миллуолл
08.07.2020, среда, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
68'
Б. Ассомбалонга
86'
Э. Флетчер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хаусон
Желтая карточка
Д. Купер
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Флетчер
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
М. Уоллес
83'
83'
Замена
А. Дейкстел
️️️️
Д. Спенс
82'
Замена
A. Clayton
️️️️
П. МакНэйр
76'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Б. Ассомбалонга
70'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
68'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Э. Флетчер
66'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
B. Thompson
63'
Замена
К. Мэхони
️️️️
A. Pearce
63'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Ш. Уилльямс
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Ryan Shotton
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-4-1
33
Биалковски
15
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
2
Ромео
17
Уоллес
18
Вудс
8
Смит
6
Уилльямс
8
3-2-2-2
1
32
Фрэнд
16
Хаусон
17
МакНэйр
23
Фрай
5
28
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
11
Флетчер
3
Уоллес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
3
Уоллес
15
11
Мэхони
11
Мэхони
15
6
Уилльямс
8
Моламби
8
Моламби
6
Уилльямс
8
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
8
99
Спенс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
99
Спенс
27
Ассомбалонга
16
Тавернье
16
Тавернье
27
Ассомбалонга
17
МакНэйр
8
8
17
МакНэйр
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+