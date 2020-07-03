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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Миллуолл
Чарльтон - Миллуолл: обзор матча 03 июля 2020
Чарльтон
03.07.2020, пятница, 22:15
Англия. Чемпионшип, 41 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
81'
Д. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Миллуолл
Желтая карточка
Т. Локьер
90'
+6
Замена
М. Сарр
️️️️
D. Pratley
90'
86'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Д. Уоллес
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Купер
Желтая карточка
J. Pearce
80'
76'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Р. Леонард
Замена
А. Даути
️️️️
А. Ошиладжа
75'
Замена
️️️️
Э. МакГиди
75'
65'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Смит
Замена
Ч. Анеке
️️️️
М. Бонн
64'
46'
Замена
B. Thompson
️️️️
Д. Моламби
Замена
С. Филд
️️️️
А. Морган
46'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
43'
35'
Желтая карточка
Д. Купер
30'
Желтая карточка
Д. Моламби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
18
Darren Pratley
ЦЗ
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
6
Jason Pearce
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
Чарльтон
13
Бен Амос
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
7
Jonathan Williams
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-2-3-2
12
Филлипс
23
Ошиладжа
15
Локьер
6
18
2
Мэтьюз
46
МакГиди
24
Каллен
8
Морган
10
Хемед
9
Бонн
3-2-4-1
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
15
5
Купер
3
Уоллес
18
Вудс
17
Уоллес
8
Моламби
8
Смит
18
Леонард
18
23
Сарр
23
Сарр
18
23
Ошиладжа
45
Даути
45
Даути
23
Ошиладжа
8
Морган
26
Филд
26
Филд
8
Морган
9
Бонн
15
Анеке
15
Анеке
9
Бонн
17
Уоллес
6
Уилльямс
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Леонард
11
Мэхони
11
Мэхони
18
Леонард
8
Моламби
8
8
8
Моламби
8
Смит
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
8
Смит
Остались в запасе
Чарльтон
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
7
Jonathan Williams
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
14
Luke Steele
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Чарльтон - Миллуолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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