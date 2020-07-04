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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Брайтон
Норвич Сити - Брайтон: обзор матча 04 июля 2020
Норвич Сити
04.07.2020, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
25'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Брайтон
90'
+4
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Т. Лэмпти
Желтая карточка
Т. Кантвелл
90'
89'
Желтая карточка
П. Гросс
88'
Желтая карточка
Т. Лэмпти
79'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
Л. Троссард
79'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
И. Биссума
Замена
М. Вранчич
️️️️
А. Теттей
78'
72'
Замена
П. Гросс
️️️️
А. Коннолли
72'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Муй
Замена
Т. Пукки
️️️️
Й. Дрмич
67'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
О. Эрнандес
67'
Замена
А. Айда
️️️️
О. Дуда
67'
Желтая карточка
Д. Льюис
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
А. Муй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-3-2-2
23
Крул
5
Клозе
4
Годфри
3
Ааронс
6
Теттей
23
МакЛин
18
Льюис
8
Дуда
11
Эрнандес
18
Дрмич
10
Буэндия
4-3-3
13
Райан
5
Данк
33
Берн
48
Лэмпти
4
Уэбстер
24
Проппер
28
Биссума
13
Муй
19
Троссард
11
Мопе
10
Коннолли
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Кантвелл
11
Эрнандес
6
Теттей
8
Вранчич
8
Вранчич
6
Теттей
18
Дрмич
20
Пукки
20
Пукки
18
Дрмич
8
Дуда
33
Айда
33
Айда
8
Дуда
13
Муй
13
Бернардо
13
Бернардо
13
Муй
48
Лэмпти
25
Даффи
25
Даффи
48
Лэмпти
28
Биссума
16
Стивенс
16
Стивенс
28
Биссума
19
Троссард
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
19
Троссард
10
Коннолли
13
Гросс
13
Гросс
10
Коннолли
Остались в запасе
Норвич Сити
Брайтон
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Норвич Сити - Брайтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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