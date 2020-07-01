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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 01 июля 2020
Борнмут
01.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Ньюкасл
90+3'
Д. Гослинг
5'
Д. Гэйл
30'
Ш. Лонгстафф
57'
М. Альмирон
77'
В. Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ньюкасл
ГОЛ! 1:4!
Д. Гослинг
Пас отдал
Н. Аке
90'
+3
Замена
К. Мефам
️️️️
С. Кук
80'
77'
ГОЛ! 0:4!
В. Лазаро
Пас отдал
Д. Шелви
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ж. Лерма
75'
73'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Х. Манкильо
73'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Жоэлинтон
62'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Гэйл
62'
Замена
В. Лазаро
️️️️
А. Сен-Максимен
Замена
Д. Станислас
️️️️
А. Данжума
62'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Брукс
62'
57'
ГОЛ! 0:3!
М. Альмирон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Замена
Л. Кук
️️️️
Ф. Биллинг
46'
Желтая карточка
Н. Аке
45'
+2
33'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Ш. Лонгстафф
30'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Л. Келли
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
15
Смит
15
Аке
6
Келли
27
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
7
Данжума
7
Брукс
19
Соланке
7
Кинг
4-3-1-2
39
Дубравка
22
Манкильо
24
Ласселлс
6
Фернандес
17
Крафт
6
Бенталеб
26
Шелви
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
7
Данжума
19
Станислас
19
Станислас
7
Данжума
7
Брукс
10
Уилсон
10
Уилсон
7
Брукс
27
Кук
2
Мефам
2
Мефам
27
Кук
8
Биллинг
4
Кук
4
Кук
8
Биллинг
8
Лерма
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Лерма
10
Сен-Максимен
19
Лазаро
19
Лазаро
10
Сен-Максимен
8
Лонгстафф
10
Альмирон
10
Альмирон
8
Лонгстафф
22
Манкильо
2
Йедлин
2
Йедлин
22
Манкильо
7
Жоэлинтон
14
Хэйден
14
Хэйден
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
9
Кэрролл
9
Кэрролл
34
Гэйл
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
3
Джек Стейси
ПЗ
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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