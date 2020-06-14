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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Млада Болеслав
Карвина - Млада Болеслав: обзор матча 14 июня 2020
Карвина
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Млада Болеслав
18'
О. Лингр
44'
А. Ба Луа
20'
И. Клима
72'
D. Masek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Млада Болеслав
90'
+6
Желтая карточка
Я. Стейскал
90'
Желтая карточка
M. Hubínek
88'
Замена
O. Mazuch
️️️️
Т. Ладра
Замена
Э. Сантос
️️️️
Д. Ндефе
84'
Замена
D. Guba
️️️️
А. Ба Луа
83'
Замена
M. Hanousek
️️️️
J.
80'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
T. Abdulrahman
80'
72'
ГОЛ! 2:2!
D. Masek
Пас отдал
Д. Дудера
70'
Замена
Т. Ладра
️️️️
И. Клима
Желтая карточка
В. Смрз
64'
56'
Замена
D. Masek
️️️️
Д. Яношек
46'
Замена
Д. Дудера
️️️️
M. Túlio
ГОЛ! 2:1!
А. Ба Луа
44'
Желтая карточка
J.
22'
20'
ГОЛ! 1:1!
И. Клима
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
Пас отдал
Д. Ндефе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
0
M. Conka
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
21
Jean
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
D. Pudil
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Карвина
18
Martin Pastornicky
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
0
D. Guba
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Млада Болеслав
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
6
Dominik Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
4-4-3
2
Ндефе
3
Рундич
0
0
42
Смрз
5
Косе
32
Лингр
21
25
50
Ба Луа
26
3-2-4-1
13
Стейскал
39
Клима
30
Зелены
12
39
Крапка
0
39
Яношек
20
22
Фулнек
32
Будински
23
Клима
2
Ндефе
3
Сантос
3
Сантос
2
Ндефе
21
25
25
21
50
Ба Луа
0
0
50
Ба Луа
25
77
Вукадинович
77
Вукадинович
25
Ладра
3
3
Ладра
12
23
Дудера
23
Дудера
12
39
Яношек
6
6
39
Яношек
23
Клима
18
Ладра
18
Ладра
23
Клима
Остались в запасе
Карвина
Млада Болеслав
18
Martin Pastornicky
ВР
28
Филип Кубала
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
18
Martin Pastornicky
ВР
28
Филип Кубала
ЦП
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Карвина - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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