Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 31 октября 2009
Бордо
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Монако
63'
М. Планюс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
Замена
Й. Молло
️️️️
Ф. Нимани
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
С. Гакпе
️️️️
М. Кутадье
Замена
Фернандо
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
М. Планюс
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
С. Монгонгю
Желтая карточка
М. Кутадье
Желтая карточка
М. Шальме
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
12
Алу Диарра
ЛП
17
Вендел
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
63
Николя Н'Кулу
ЛП
8
Алехандро Алонсо
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
12
Нене
ПП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Матье Кутадье
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
13
Сиани
21
Шальме
27
Планюс
14
Тремулинас
12
Диарра
17
Вендел
8
Гуркюфф
18
Плашил
27
Шамах
94
Гуффран
4-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
5
Лоло
28
Пюйгренье
13
Траоре
12
Нене
8
Алонсо
15
Перес
63
Н'Кулу
6
Кутадье
88
Нимани
8
Гуркюфф
6
Фернандо
6
Фернандо
8
Гуркюфф
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
94
Гуффран
79
Кавенаги
79
Кавенаги
94
Гуффран
88
Нимани
89
Молло
89
Молло
88
Нимани
6
Кутадье
6
Гакпе
6
Гакпе
6
Кутадье
Остались в запасе
Бордо
Монако
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Бордо - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бордо
Монако
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
Вчера, 20:26
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
Вчера, 09:05
3
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
Вчера, 08:29
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+