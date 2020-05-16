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Материалы

БАТЭ - Слуцк

16.05.2020, Суббота, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 9 тур БАТЭ - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
24 тур
5 октября, суббота 15:00 Слуцк 0:3 БАТЭ
9 тур
24 мая, пятница 18:45 БАТЭ 3:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Слуцк 0:1 БАТЭ
5 тур
28 апреля, суббота 17:00 БАТЭ 3:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
23 сентября, суббота 18:00 БАТЭ 6:0 Слуцк
8 тур
14 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота 17:00 Слуцк 0:2 БАТЭ
6 тур
8 мая, воскресенье 20:00 БАТЭ 3:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 4:1 Слуцк
13 тур
5 июля, воскресенье 15:30 Слуцк 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
18 июля, пятница 19:30 Слуцк 1:3 БАТЭ
7 тур
10 мая, суббота 20:00 БАТЭ 3:0 Слуцк
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