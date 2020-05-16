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БАТЭ - Слуцк
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Материалы
16 мая 2020
21:13
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место
БАТЭ - Слуцк
16.05.2020, Суббота, 19:00 мск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
-
Слуцк
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История игр
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Белоруссия. Высшая лига 2019
24 тур
5 октября, суббота
15:00
Слуцк
0:3
БАТЭ
9 тур
24 мая, пятница
18:45
БАТЭ
3:0
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
20 тур
2 сентября, воскресенье
17:00
Слуцк
0:1
БАТЭ
5 тур
28 апреля, суббота
17:00
БАТЭ
3:1
Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
23 сентября, суббота
18:00
БАТЭ
6:0
Слуцк
8 тур
14 мая, воскресенье
17:00
Слуцк
1:0
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
21 тур
10 сентября, суббота
17:00
Слуцк
0:2
БАТЭ
6 тур
8 мая, воскресенье
20:00
БАТЭ
3:0
Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье
14:00
БАТЭ
4:1
Слуцк
13 тур
5 июля, воскресенье
15:30
Слуцк
0:1
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
18 июля, пятница
19:30
Слуцк
1:3
БАТЭ
7 тур
10 мая, суббота
20:00
БАТЭ
3:0
Слуцк
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