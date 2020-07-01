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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Цюрих
Тун - Цюрих: обзор матча 01 июля 2020
Тун
01.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Цюрих
11'
С. Рапп
14'
М. Тосетти
21'
Г. Карлен
31'
М. Криезиу
45+5'
Б. Кололли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Цюрих
Желтая карточка
С. Рапп
90'
+3
Желтая карточка
Г. Карлен
90'
Желтая карточка
Н. Хаслер
85'
81'
Замена
П. Янье
️️️️
M. Kempter
Желтая карточка
N. Havenaar
75'
73'
Желтая карточка
Т. Домджони
Замена
K. Fatkic
️️️️
Х. Банде
61'
Замена
N. Sutter
️️️️
М. Тосетти
46'
46'
Замена
С. Сом
️️️️
V. Janjicic
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Кололли
Вторая желтая
Б. Стильхарт
45'
+4
Желтая карточка
Б. Стильхарт
45'
+1
31'
ГОЛ! 3:1!
М. Криезиу
Пас отдал
Б. Кололли
ГОЛ! 3:0!
Г. Карлен
Пас отдал
Б. Стильхарт
21'
ГОЛ! 2:0!
М. Тосетти
Пас отдал
Б. Стильхарт
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Рапп
Пас отдал
Н. Хефти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
7
Симоне Рапп
ЦФ
12
Хассан Банде
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
77
Willie Britto
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
3-5-2
91
Февр
39
55
20
Хефти
4
Стильхарт
23
Тосетти
4
Хаслер
13
Карлен
6
12
Банде
7
Рапп
3-3-4
25
Брехнер
24
31
Криезиу
77
5
Натан
71
Криэциу
27
Рюгг
27
7
8
10
Кололли
23
Тосетти
34
34
23
Тосетти
12
Банде
4
4
12
Банде
24
18
Янье
18
Янье
24
8
19
Сом
19
Сом
8
Остались в запасе
Тун
Цюрих
30
Andreas Hirzel
ВР
21
Uros Vasic
ЦП
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
43
Henri Koide
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
17
Умару Бангура
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
30
Andreas Hirzel
ВР
21
Uros Vasic
ЦП
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Остались в запасе
43
Henri Koide
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦП
17
Умару Бангура
ЦЗ
1
Andris Vanins
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Тун - Цюрих
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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