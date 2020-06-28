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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лугано
Цюрих - Лугано: обзор матча 28 июня 2020
Цюрих
28.06.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Лугано
73'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лугано
Замена
Т. Домджони
️️️️
Т. Айегун
90'
+2
90'
Замена
M. Čovilo
️️️️
З. Ловрич
90'
Замена
J.
️️️️
E. Yao
Замена
Х. Криэциу
️️️️
С. Сом
81'
78'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
R. Selasi
78'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Р. Джанга
ГОЛ! 1:0!
А. Маркезано
Пас отдал
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
73'
67'
Замена
М. Боттани
️️️️
A. Gerndt
Замена
A. Winter
️️️️
Б. Крамер
60'
Желтая карточка
M. Kempter
56'
26'
Желтая карточка
Р. Джанга
Желтая карточка
Б. Крамер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
18
Ransford Selasi
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
3
Jefferson
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
4-5-1
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
24
27
Рюгг
19
Маркезано
15
Айегун
8
19
Сом
27
9
Крамер
3-2-3-2
33
14
Лаванчи
5
Кечкеш
18
5
5
Дапрела
14
Саббатини
4
Ловрич
19
32
Джанга
18
19
Сом
71
Криэциу
71
Криэциу
19
Сом
15
Айегун
8
Домджони
8
Домджони
15
Айегун
9
Крамер
7
7
9
Крамер
18
3
3
18
32
Джанга
7
Холендер
7
Холендер
32
Джанга
4
Ловрич
6
6
4
Ловрич
19
10
Боттани
10
Боттани
19
18
11
Лунгойи
11
Лунгойи
18
Остались в запасе
Цюрих
Лугано
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
1
David Da Costa
ВР
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Andris Vanins
ВР
77
Willie Britto
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Остались в запасе
1
David Da Costa
ВР
34
Стефано Гвидотти
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Цюрих - Лугано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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