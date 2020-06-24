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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 24 июня 2020
Лугано
24.06.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Люцерн
80'
А. Кечкеш
88'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Люцерн
90'
+4
Желтая карточка
С. Кнежевич
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
90'
Желтая карточка
З. Ловрич
88'
ГОЛ! 2:0!
З. Ловрич
88'
87'
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
М. Боттани
84'
ГОЛ! 1:0!
А. Кечкеш
Пас отдал
З. Ловрич
80'
Замена
М. Боттани
️️️️
A. Gerndt
74'
74'
Замена
S. Grether
️️️️
F. Margiotta
65'
Замена
Д. Малес
️️️️
И. Ндиайе
Замена
R. Selasi
️️️️
M. Čovilo
52'
49'
Желтая карточка
С. Сидлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
18
Eloge Yao
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
19
Francesco Margiotta
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
34
Стефано Гвидотти
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
18
Ransford Selasi
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
3-2-4-1
33
18
5
Дапрела
5
14
Лаванчи
5
Кечкеш
19
6
4
Ловрич
10
Кустодио
32
Джанга
3-4-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
5
Лукас
15
Бюрх
42
Воца
10
Эмини
11
Шурпф
10
Шульц
10
Ридер
7
Ндиайе
19
6
18
18
6
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
19
10
Боттани
10
Боттани
19
19
17
17
19
7
Ндиайе
19
Малес
19
Малес
7
Ндиайе
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
70
Марко Араторе
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
David Da Costa
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
70
Марко Араторе
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
23
Simon Enzler
ВР
24
Силван Сидлер
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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