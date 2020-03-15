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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - АЗ Алкмаар
Венло - АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция 15 марта 2020
Венло
15.03.2020, воскресенье, 00:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
0 : 0
Перенесен
АЗ Алкмаар
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Статистика матча Венло - АЗ Алкмаар
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Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
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АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
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Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
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«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
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