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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Бордо
Осер - Бордо: обзор матча 17 октября 2009
Осер
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
73'
В. Бирса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Бордо
Замена
Р. Конту
️️️️
Д. Никулаэ
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бирса
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Я. Плашил
Замена
Д. Белльон
️️️️
Ф. Кавенаги
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Олиеч
Пенальти не реализован!
Ф. Кавенаги
Желтая карточка
С. Ангбар
Желтая карточка
А. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
88
Ндинга
23
Бирса
25
Педретти
14
Олиеч
27
Йелень
21
Никулаэ
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
13
Сиани
27
Планюс
14
Тремулинас
18
Плашил
6
Фернандо
12
Диарра
17
Вендел
79
Кавенаги
27
Шамах
14
Олиеч
25
Шафни
25
Шафни
14
Олиеч
21
Никулаэ
18
Конту
18
Конту
21
Никулаэ
18
Плашил
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
18
Плашил
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
79
Кавенаги
11
Белльон
11
Белльон
79
Кавенаги
Остались в запасе
Осер
Бордо
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Осер - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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