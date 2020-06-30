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Материалы

Торино - Лацио

30.06.2020, Вторник, 20:30 мск Италия. Серия А, 29 тур Торино - Лацио
Италия. Серия А (2019/2020)
10 тур
30 октября, среда 23:00 Лацио 4:0 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Торино 3:1 Лацио
19 тур
29 декабря, суббота 17:00 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
35 тур
29 апреля, воскресенье 21:45 Торино 0:1 Лацио
16 тур
11 декабря, понедельник 23:00 Лацио 1:3 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
13 марта, понедельник 22:45 Лацио 3:1 Торино
9 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Лацио
9 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Лацио 3:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 21:00 Торино 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Лацио 2:1 Торино
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
14 января, среда 23:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Лацио 3:3 Торино
15 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 23:45 Торино 1:0 Лацио
10 тур
31 октября, среда 23:45 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 20:00 Лацио 1:1 Торино
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 января, четверг 23:00 Лацио 3:1 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Лацио
1 тур
25 августа, суббота 20:00 Лацио 2:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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