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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 14 июня 2020
Олимпиакос
14.06.2020, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Арис
27'
М. Камара
28'
М. Камара
38'
Г. Масурас
64'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арис
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
84'
Замена
М. Ловера
️️️️
Г. Масурас
77'
76'
Замена
А. Ба
️️️️
D. Larsson
76'
Замена
M. Tonso
️️️️
Б. Гама
Желтая карточка
П. Сиссе
72'
64'
ГОЛ! 3:1!
Б. Идейе
54'
Желтая карточка
Ф. Велес
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
53'
Замена
Кафу
️️️️
А. Бухалакис
52'
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
52'
46'
Замена
Д. Мансини
️️️️
G. Fetfatzidis
45'
+2
Замена
У. Соуза
️️️️
G. Delizisis
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Камара
Пас отдал
М. Вальбуэна
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
23
Хулиан
ВР
3
MihÃ¡ly Korhut
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Daniel Larsson
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Арис
98
Fabian Ehmann
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
17
Абу Ба
ЦП
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
19
Martin Tonso
ЦП
4-3-2-1
1
Са
21
Цимикас
4
Сиссе
27
Ба
3
Эльабделлауи
2
Камара
41
Бухалакис
8
Гильерме
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
4-5-1
23
Хулиан
5
4
Фран Велес
31
Роуз
3
8
Матилья
88
16
Гама
10
10
12
Идейе
41
Бухалакис
88
Кафу
88
Кафу
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
7
Масурас
17
Ловера
17
Ловера
7
Масурас
5
33
Соуза
33
Соуза
5
10
17
Ба
17
Ба
10
10
7
Мансини
7
Мансини
10
16
Гама
19
19
16
Гама
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
98
Fabian Ehmann
ВР
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
Остались в запасе
98
Fabian Ehmann
ВР
38
Petros Bakoutsis
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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