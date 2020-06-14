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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - АЕК
ОФИ - АЕК: обзор матча 14 июня 2020
ОФИ
14.06.2020, воскресенье, 19:15
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
42'
М. Ливайя
65'
Д. Верде
80'
С. Сварнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - АЕК
90'
+5
Желтая карточка
С. Араухо
Замена
П. Делигианнидис
️️️️
N. Korovesis
87'
86'
Замена
С. Сварнас
️️️️
М. Ливайя
86'
Замена
А. Шабанадзович
️️️️
П. Манталос
80'
ГОЛ! 0:3!
С. Сварнас
Замена
A. Nastos
️️️️
G. Koutroubis
79'
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
Л. Семеду
79'
76'
Замена
С. Араухо
️️️️
Н. Оливейра
Желтая карточка
G. Koutroubis
73'
Замена
П. Стайкос
️️️️
V. Sakor
67'
Замена
️️️️
D. Manos
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Верде
60'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
60'
Замена
Д. Верде
️️️️
Х. Албанис
53'
Желтая карточка
Н. Крстичич
45'
+2
Желтая карточка
Н. Оливейра
44'
Желтая карточка
М. Ливайя
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Э. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
5
Georgios Koutroubis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
5
Анель Шабанадзович
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-2-3
13
4
Маринакис
18
Яннулис
34
5
29
Мельядо
6
9
25
Фигейредо
7
Семеду
4-3-3
1
Баркас
22
Враньеш
19
Чигринский
22
Лопеш
2
Бакакис
4
Шиманьски
7
Крстичич
20
Манталос
7
Оливейра
19
Албанис
10
Ливайя
34
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
34
5
6
6
5
6
26
Стайкос
26
Стайкос
6
7
Семеду
91
91
7
Семеду
10
Ливайя
4
Сварнас
4
Сварнас
10
Ливайя
20
Манталос
5
Шабанадзович
5
Шабанадзович
20
Манталос
7
Оливейра
21
Араухо
21
Араухо
7
Оливейра
19
Албанис
10
Верде
10
Верде
19
Албанис
Остались в запасе
ОФИ
АЕК
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
47
Кристофер Браун
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
8
Андре Симойш
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча ОФИ - АЕК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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