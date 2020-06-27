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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Рединг
Дерби Каунти - Рединг: обзор матча 27 июня 2020
Дерби Каунти
27.06.2020, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
44'
Т. Лоуренс
45+2'
W. Rooney (П)
62'
Э. Риномхота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Рединг
Желтая карточка
Д. Холмс
90'
+2
82'
Замена
Д. Обита
️️️️
О. Ричардс
82'
Замена
A. Timbe Masika
️️️️
О. Эджария
Замена
К. Дэйвис
️️️️
W. Rooney
80'
Замена
Д. Найт
️️️️
К. Мартин
79'
76'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
Г. Шинни
74'
Замена
Г. Шинни
️️️️
Л. Сибли
69'
Замена
Д. Холмс
️️️️
М. Уогхорн
69'
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Риномхота
Пас отдал
О. Ричардс
61'
Замена
S. Baldock
️️️️
Г. Пушкаш
ГОЛ с пенальти! 2:0!
W. Rooney
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Л. Сибли
44'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Рединг
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
25
Пеле
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-2-3-1-1
29
Хамер
5
Кларк
3
Форсит
9
20
2
Богль
18
Берд
29
Уогхорн
32
Сибли
10
Лоуренс
18
Мартин
4-4-2
1
Кабрал
26
Мур
2
Гантер
3
Миазга
3
Ричардс
8
Свифт
17
Олисе
14
Эджария
4
Риномхота
47
Пушкаш
11
Мейте
9
33
Дэйвис
33
Дэйвис
9
18
Мартин
12
Найт
12
Найт
18
Мартин
29
Уогхорн
14
Холмс
14
Холмс
29
Уогхорн
32
Сибли
4
Шинни
4
Шинни
32
Сибли
3
Ричардс
21
Обита
21
Обита
3
Ричардс
17
Олисе
12
МакКлири
12
МакКлири
17
Олисе
14
Эджария
7
7
14
Эджария
47
Пушкаш
9
9
47
Пушкаш
Остались в запасе
Дерби Каунти
Рединг
44
Tom Huddlestone
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
44
Tom Huddlestone
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Дерби Каунти - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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