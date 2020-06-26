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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Вест Бромвич
Брентфорд - Вест Бромвич: обзор матча 26 июня 2020
Брентфорд
26.06.2020, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
16'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Вест Бромвич
90'
+1
Замена
К. Эдвардс
️️️️
М. Перейра
Замена
K. Mokotjo
️️️️
Д. Да Силва
84'
79'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
Замена
Ш. Баптист
️️️️
Э. Маркондес
70'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Т. Фосу
70'
66'
Замена
Р. Харпер
️️️️
Д. Ливермор
Желтая карточка
Э. Маркондес
55'
46'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
М. Филлипс
46'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
К. Нергор
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Да Силва
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
22
Кайл Эдвардс
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
4-3-1-2
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
3
Дальсгаард
8
Йенсен
23
Нергор
10
Да Силва
24
Фосу
10
Бенрахма
11
Уоткинс
4-1-3-1-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
26
Хегази
3
Гиббс
8
Ливермор
25
Филлипс
14
Сойерс
19
Диангана
10
Перейра
4
Робсон-Кану
24
Фосу
19
Мбемо
19
Мбемо
24
Фосу
Маркондес
26
Баптист
26
Баптист
Маркондес
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
12
12
10
Да Силва
8
Ливермор
45
Харпер
45
Харпер
8
Ливермор
25
Филлипс
10
Кровинович
10
Кровинович
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
7
Зохоре
7
Зохоре
4
Робсон-Кану
10
Перейра
22
Эдвардс
22
Эдвардс
10
Перейра
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Бромвич
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Брентфорд - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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