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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лидс
Кардифф - Лидс: обзор матча 21 июня 2020
Кардифф
21.06.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 0
Завершен
Лидс
36'
Д. Хойлетт
72'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Лидс
Замена
Л. Томлин
️️️️
У. Волкс
84'
Замена
Б. Смит
️️️️
Д. Хойлетт
83'
81'
Желтая карточка
М. Клих
77'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Кошта
Замена
М. Пак
️️️️
Д. Роллс
75'
ГОЛ! 2:0!
Р. Глатцель
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
72'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
А. Адома
65'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Патерсон
65'
62'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Л. Эйлинг
57'
Желтая карточка
Т. Робертс
45'
+1
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Д. Хойлетт
43'
Желтая карточка
А. Адома
42'
37'
Желтая карточка
Э. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Alex Smithies
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Каллум Патерсон
ЦФ
30
Дэвид Хойлетт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Лидс
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
4-3-3
12
28
Сэндерсон
35
Нельсон
12
Беннетт
23
Моррисон
10
Бакуна
32
Роллс
6
Волкс
30
Хойлетт
13
Патерсон
37
Адома
4-1-3-1-1
30
Мелье
15
Даллас
12
Эйлинг
4
Уайт
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
19
Робертс
11
Кошта
11
Харрисон
45
Бэмфорд
30
Хойлетт
14
Смит
14
Смит
30
Хойлетт
37
Адома
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
37
Адома
32
Роллс
7
Пак
7
Пак
32
Роллс
13
Патерсон
19
Глатцель
19
Глатцель
13
Патерсон
6
Волкс
17
Томлин
17
Томлин
6
Волкс
12
Эйлинг
7
Алиоски
7
Алиоски
12
Эйлинг
11
Кошта
99
Поведа
99
Поведа
11
Кошта
Остались в запасе
Кардифф
Лидс
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
30
Kamil Miazek
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Джордан Стивенс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Кардифф - Лидс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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