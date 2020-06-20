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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Дерби Каунти
Миллуолл - Дерби Каунти: обзор матча 20 июня 2020
Миллуолл
20.06.2020, суббота, 15:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 3
Завершен
Дерби Каунти
15'
М. Смит
90+3'
Й. Бедварссон
26'
Л. Сибли
71'
Л. Сибли
90'
Л. Сибли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Дерби Каунти
ГОЛ! 2:3!
Й. Бедварссон
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:3!
Л. Сибли
Пас отдал
К. Форсит
89'
Желтая карточка
Л. Сибли
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Вудс
86'
85'
Замена
К. Мартин
️️️️
W. Rooney
85'
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. Берд
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Уоллес
81'
Замена
J. Skalák
️️️️
Д. Уоллес
81'
76'
Замена
Г. Шинни
️️️️
М. Уогхорн
76'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Богль
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Р. Леонард
74'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Смит
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сибли
62'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Холмс
38'
Желтая карточка
М. Уогхорн
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сибли
Пас отдал
Д. Богль
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
Ш. Фергюсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
5
Джейк Купер
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Мэтт Кларк
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Миллуолл
14
Luke Steele
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-5-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
2
Ромео
17
Уоллес
5
Купер
18
Вудс
3
Фергюсон
8
Моламби
18
Леонард
8
Смит
4-4-1-1
29
Хамер
9
2
Богль
3
Форсит
20
32
Сибли
18
Берд
14
Холмс
5
Кларк
10
Лоуренс
29
Уогхорн
3
Уоллес
11
Мэхони
11
Мэхони
3
Уоллес
17
Уоллес
9
9
17
Уоллес
18
Вудс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Вудс
18
Леонард
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
18
Леонард
8
Смит
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
Смит
2
Богль
33
Дэйвис
33
Дэйвис
2
Богль
18
Берд
12
Эванс
12
Эванс
18
Берд
14
Холмс
12
Найт
12
Найт
14
Холмс
29
Уогхорн
4
Шинни
4
Шинни
29
Уогхорн
9
18
Мартин
18
Мартин
9
Остались в запасе
Миллуолл
Дерби Каунти
14
Luke Steele
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
14
Luke Steele
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Миллуолл - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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