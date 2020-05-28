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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Рандерс
Орхус - Рандерс: обзор матча 28 мая 2020
Орхус
28.05.2020, четверг, 20:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
90+2'
П. Мортенсен
36'
С. Пизингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Рандерс
90'
+5
Желтая карточка
К. Хег
ГОЛ! 1:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Я. Анкерсен
90'
+2
88'
Замена
Т. Кеинде
️️️️
М. Греве
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Бунду
82'
68'
Замена
M. Nielsen
️️️️
А. Камара
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
68'
67'
Желтая карточка
Э. Риис
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
67'
Желтая карточка
П. Мортенсен
63'
60'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Пизингер
Замена
M. Amini
️️️️
Z. Duncan
23'
Желтая карточка
Z. Duncan
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
0
J. Thomsen
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-3-4
4
Дикс
20
Хауснер
5
Хойер
5
Тингагер
24
6
Поульсен
10
Блуме
7
Бунду
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
1
4-4-3
8
Пизингер
15
Марксен
15
Копплин
0
28
Ремер
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
7
Каллесе
17
Риис
45
Камара
30
Карльгрен
24
8
8
24
23
Торстейнссон
9
Анкерсен
9
Анкерсен
23
Торстейнссон
7
Бунду
11
Линкс
11
Линкс
7
Бунду
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
45
Камара
0
0
45
Камара
17
Греве
24
Кеинде
24
Кеинде
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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