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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Зальцбург
Хартберг - Зальцбург: обзор матча 07 июня 2020
Хартберг
07.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
0 : 6
Завершен
Зальцбург
4'
П. Дака
7'
Э. Мвепу
11'
П. Дака
40'
С. Койта
46'
П. Дака
90+1'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Зальцбург
90'
+1
ГОЛ! 0:6!
Н. Окафор
Пас отдал
Э. Мвепу
Замена
S. Rasswalder
️️️️
К. Клем
86'
78'
Желтая карточка
Э. Мвепу
77'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
С. Койта
69'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Вальчи
61'
Замена
М. Бериша
️️️️
П. Дака
61'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Собослаи
46'
ГОЛ! 0:5!
П. Дака
Пас отдал
Д. Собослаи
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Д. Тадич
46'
46'
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Ульмер
40'
ГОЛ! 0:4!
С. Койта
Пас отдал
А. Ульмер
Замена
Т. Роттер
️️️️
P. Tschernegg
20'
11'
ГОЛ! 0:3!
П. Дака
Пас отдал
Д. Собослаи
7'
ГОЛ! 0:2!
Э. Мвепу
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
Пас отдал
Н. Окафор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
4
Michael Huber
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
0
L. Gabbichler
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
20
Жодель Доссу
ЦП
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-5-1
1
Свете
28
Хайль
33
Лукенедер
14
Клем
4
55
Реп
23
Кайнц
29
44
Данте
18
Канкола
24
Тадич
4-1-1-1-3
23
Станкович
5
Вальчи
68
Онгуене
5
Рамальо
17
Ульмер
4
Камара
12
Мвепу
8
Собослаи
20
Койта
27
Дака
19
Окафор
14
Клем
7
7
14
Клем
29
31
Роттер
31
Роттер
29
24
Тадич
20
Доссу
20
Доссу
24
Тадич
8
Собослаи
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Собослаи
5
Вальчи
29
Фаркаш
29
Фаркаш
5
Вальчи
17
Ульмер
8
Вебер
8
Вебер
17
Ульмер
27
Дака
20
Бериша
20
Бериша
27
Дака
20
Койта
16
У-Джо
16
У-Джо
20
Койта
Остались в запасе
Хартберг
Зальцбург
1
Raphael Sallinger
ВР
0
L. Gabbichler
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
31
Карлос Мигел
ВР
16
Златко Юнузович
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
0
L. Gabbichler
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
16
Златко Юнузович
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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