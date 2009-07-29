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Зальцбург - Динамо Загреб
Зальцбург - Динамо Загреб: обзор матча 29 июля 2009
Зальцбург
29.07.2009, среда, 22:30
Лига Чемпионов, Финал
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Динамо Загреб
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Статистика матча Зальцбург - Динамо Загреб
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Матчи команд
Зальцбург
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Аустрия
- : -
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2 : 0
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22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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