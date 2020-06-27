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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Александрия
Колос - Александрия: обзор матча 27 июня 2020
Колос
27.06.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
94
Арни Вильхамссон
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Колос
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Александрия
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
2-5-1-2
23
Волынец
6
9
Зозуля
14
Милько
97
Ильин
8
Смирный
90
Богданов
29
Емец
13
7
Лысенко
94
Вильхамссон
4-5-1
79
Панькив
4
Дубра
25
11
Мирошниченко
21
75
Третьяков
20
Задерака
44
Банада
6
Ковалец
6
Довгий
17
Ситало
Остались в запасе
Колос
Александрия
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
5
Александр Черноморец
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
80
Мамаду Данфа
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Остались в запасе
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
3
Artem Gordienko
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Колос - Александрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
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