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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 01 мая 2010
Штутгарт
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
73'
Ч. Марика
75'
Ч. Марика
52'
М. Фатхи
63'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Желтая карточка
Р. Забавник
Желтая карточка
С. Таски
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
А. Салаи
Замена
А. Салаи
️️️️
Я. Шимак
Замена
Ч. Амри
️️️️
Ю. Полански
ГОЛ! 2:2!
Ч. Марика
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Т. Гебхарт
Замена
А. Глеб
️️️️
Р. Хильберт
ГОЛ! 0:2!
А. Шюррле
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Желтая карточка
М. Кархан
Желтая карточка
Р. Хильберт
ГОЛ! 0:1!
М. Фатхи
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Осорио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Ян Шимак
АП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
11
Александр Глеб
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
16
Флориан Хеллер
ПЗ
8
Филип Троян
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
18
Чадли Амри
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-2
13
Леманн
3
Молинаро
15
Дельпьер
35
Таски
3
Осорио
10
Гебхарт
28
Треш
28
Хедира
19
Хильберт
19
Марика
18
Какау
4-4-1-1
28
Веткло
30
Фатхи
4
Новески
26
Бунгерт
8
Забавник
19
Сото
14
Кархан
20
Шюррле
8
Полански
19
Шимак
30
Бансе
19
Хильберт
11
Глеб
11
Глеб
19
Хильберт
3
Осорио
8
Кузманович
8
Кузманович
3
Осорио
10
Гебхарт
20
Шибер
20
Шибер
10
Гебхарт
Салаи
16
Хеллер
16
Хеллер
Салаи
8
Полански
18
Амри
18
Амри
8
Полански
19
Шимак
11
Салаи
11
Салаи
19
Шимак
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
8
Филип Троян
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
23
Андреас Иваншиц
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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