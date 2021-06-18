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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Чехия
Хорватия - Чехия: обзор матча 18 июня 2021
Хорватия
18.06.2021, пятница, 19:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чехия
47'
И. Перишич
37'
П. Шик (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Чехия
90'
+3
Желтая карточка
А. Гложек
Замена
М. Брозович
️️️️
М. Ковачич
87'
87'
Замена
А. Барак
️️️️
В. Дарида
82'
Желтая карточка
Я. Боржил
74'
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Шик
74'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Я. Янкто
63'
Замена
А. Крал
️️️️
Т. Голеш
63'
Замена
А. Гложек
️️️️
Л. Масопуст
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Крамарич
62'
50'
Желтая карточка
Л. Масопуст
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
А. Крамарич
47'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
Й. Брекало
46'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Ребич
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Шик
Желтая карточка
Д. Ловрен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Анте Ребич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
19
Милан Бадель
ЦП
13
Никола Влашич
АП
18
Лука Иванушец
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
8
Петр Шевчик
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
11
Михал Крменчик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
4-2-3-1
1
Ливакович
6
Ловрен
21
Вида
4
Гвардиол
2
Врсалько
10
Модрич
8
Ковачич
7
Брекало
17
Ребич
14
Перишич
9
Крамарич
3-3-3-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челустка
6
Калас
3
Голеш
22
Соучек
18
Боржил
12
Масопуст
8
Дарида
14
Янкто
10
Шик
8
Ковачич
11
Брозович
11
Брозович
8
Ковачич
9
Крамарич
13
Влашич
13
Влашич
9
Крамарич
7
Брекало
18
Иванушец
18
Иванушец
7
Брекало
17
Ребич
17
Петкович
17
Петкович
17
Ребич
3
Голеш
21
Крал
21
Крал
3
Голеш
14
Янкто
8
Шевчик
8
Шевчик
14
Янкто
8
Дарида
7
Барак
7
Барак
8
Дарида
10
Шик
11
Крменчик
11
Крменчик
10
Шик
12
Масопуст
10
Гложек
10
Гложек
12
Масопуст
Остались в запасе
Хорватия
Чехия
22
Йосип Юранович
ПЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Главный тренер
Златко Далич
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
22
Йосип Юранович
ПЗ
12
Ловре Калинич
ВР
23
Симон Слуга
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
16
Мислав Оршич
ЛВ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Хорватия - Чехия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Россия 1
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