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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Австрия
Нидерланды - Австрия: обзор матча 17 июня 2021
Нидерланды
17.06.2021, четверг, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Австрия
11'
М. Депай (П)
67'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Австрия
84'
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Шлагер
84'
Замена
Ф. Линхарт
️️️️
А. Драгович
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Депай
82'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
М. де Рон
74'
70'
Замена
В. Лазаро
️️️️
К. Баумгартнер
67'
Желтая карточка
Д. Бахман
ГОЛ! 2:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Д. Мален
67'
Замена
О. Вейндал
️️️️
П. ван Анхолт
65'
Замена
Д. Мален
️️️️
В. Вегхорст
64'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Блинд
64'
62'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Лаймер
61'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Грегоритч
Желтая карточка
М. де Рон
14'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Депай
11'
10'
Желтая карточка
Д. Алаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
23
Марко Фридль
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
9
Саша Калайджич
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
12
ван Анхолт
6
де Лигт
6
де Врей
17
Блинд
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
10
Депай
9
Вегхорст
3-2-3-1-1
13
Бахман
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
19
Ляйнер
2
Ульмер
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
12
ван Анхолт
5
Вейндал
5
Вейндал
12
ван Анхолт
17
Блинд
5
Аке
5
Аке
17
Блинд
3
де Рон
8
Гравенберх
8
Гравенберх
3
де Рон
9
Вегхорст
18
Мален
18
Мален
9
Вегхорст
10
Депай
9
де Йонг
9
де Йонг
10
Депай
10
Баумгартнер
22
Лазаро
22
Лазаро
10
Баумгартнер
3
Драгович
15
Линхарт
15
Линхарт
3
Драгович
20
Лаймер
10
Гриллич
10
Гриллич
20
Лаймер
11
Грегоритч
9
Калайджич
9
Калайджич
11
Грегоритч
4
Шлагер
20
Онисиво
20
Онисиво
4
Шлагер
Остались в запасе
Нидерланды
Австрия
14
Дэви Классен
АП
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
Главный тренер
Франк де Бур
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
23
Марко Фридль
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Нидерланды - Австрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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