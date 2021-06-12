Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Материалы

Турция - Италия

11.06.2021, Пятница, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1 тур Турция - Италия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 3 0 0 7:0 +7 9
2. Уэльс 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. Швейцария 3 1 1 1 4:5 -1 4
4. Турция 3 0 0 3 1:8 -7 0
...
  • ...
    Рейтинг: +67936

    portero 11 июня 2021, 22:51

    Теперь руками можно передачу прерывать в штрафной?
    Ну что сказать, наши судьи просто хорошие парни после того что я вижу сегодня....

    4
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1727

    Benifacto > portero 12 июня 2021, 00:31

    вроде как по новым правилам с расстояния в метр рука насчитается, они же профи типо могут специально в руку бить, я это так понял...

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31

    doctorr2007 11 июня 2021, 22:11

    Турция 0 : 1 Италия

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 11 июня 2021, 21:37

    Турция – Италия 1:3

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +33

    Akms 11 июня 2021, 19:48

    Италия

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +39

    ulya7878 11 июня 2021, 13:12

    а я ставлю на италию 1-2 в пользу италии

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9036

    vladik12 11 июня 2021, 06:01

    Мне почему-то кажется, что будет ничья.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 