Теперь руками можно передачу прерывать в штрафной?
Ну что сказать, наши судьи просто хорошие парни после того что я вижу сегодня....
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|3
|3
|0
|0
|7:0
|+7
|9
|2.
|Уэльс
|3
|1
|1
|1
|3:2
|+1
|4
|3.
|Швейцария
|3
|1
|1
|1
|4:5
|-1
|4
|4.
|Турция
|3
|0
|0
|3
|1:8
|-7
|0
Теперь руками можно передачу прерывать в штрафной?
Ну что сказать, наши судьи просто хорошие парни после того что я вижу сегодня....
Турция 0 : 1 Италия
Турция – Италия 1:3
а я ставлю на италию 1-2 в пользу италии