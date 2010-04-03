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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 03 апреля 2010
Боруссия Д
03.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
9'
К. Гросскройц
22'
Н. Суботич
65'
А. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
Замена
С. Бениш
️️️️
П. Пасанен
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
ГОЛ! 2:1!
А. Хант
Желтая карточка
Я. Блащиковски
Замена
Д. Йенсен
️️️️
М. Марин
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
ГОЛ! 2:0!
Н. Суботич
ГОЛ! 1:0!
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
22
Овомойела
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Зидан
10
Барриос
4-2-2-2
1
Визе
8
Фритц
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
10
Озил
9
Алмейда
14
Писарро
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
8
Пасанен
17
Бениш
17
Бениш
8
Пасанен
22
Марин
7
Йенсен
7
Йенсен
22
Марин
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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