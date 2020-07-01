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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 01 июля 2020
Зальцбург
01.07.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
5 : 2
Завершен
Штурм
22'
К. Адейеми
53'
К. Адейеми
73'
Д. Собослаи
85'
С. Койта
88'
М. Бериша
79'
О. Китеишвили
87'
Х. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Штурм
ГОЛ! 5:2!
М. Бериша
Пас отдал
З. Юнузович
88'
87'
ГОЛ! 4:2!
Х. Домингес
Пас отдал
К. Фрайсенбихлер
ГОЛ! 4:1!
С. Койта
Пас отдал
Х. У-Джо
85'
79'
ГОЛ! 3:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
Т. Рохер
Замена
С. Койта
️️️️
Ж. Онгуене
77'
Замена
М. Бериша
️️️️
К. Адейеми
77'
ГОЛ! 3:0!
Д. Собослаи
73'
72'
Вторая желтая
И. Любич
Замена
А. Вальчи
️️️️
П. Фаркаш
68'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Н. Окафор
68'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Р. Кристенсен
65'
63'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Ф. Хуспек
63'
Замена
Я. Яншер
️️️️
К. Десподов
ГОЛ! 2:0!
К. Адейеми
53'
43'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Б. Балай
Желтая карточка
П. Дака
42'
32'
Желтая карточка
И. Любич
29'
Желтая карточка
Б. Балай
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
П. Дака
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
20
Isaac Donkor
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
12
Энок Мвепу
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-2-2-2
31
Мигел
29
Фаркаш
8
Вебер
68
Онгуене
5
Кристенсен
16
Юнузович
18
Ашимеру
14
Адейеми
8
Собослаи
27
Дака
19
Окафор
3-5-1-1
28
Зибенхандль
20
35
Гейрхофер
17
Труммер
8
Китеишвили
17
Ягер
77
Любич
18
Хуспек
25
Хирлендер
77
Десподов
9
Балай
5
Кристенсен
17
Ульмер
17
Ульмер
5
Кристенсен
29
Фаркаш
5
Вальчи
5
Вальчи
29
Фаркаш
68
Онгуене
20
Койта
20
Койта
68
Онгуене
14
Адейеми
20
Бериша
20
Бериша
14
Адейеми
19
Окафор
16
У-Джо
16
У-Джо
19
Окафор
18
Хуспек
18
Рохер
18
Рохер
18
Хуспек
77
Десподов
89
Яншер
89
Яншер
77
Десподов
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
23
Чикан Станкович
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
12
Энок Мвепу
ЦП
Остались в запасе
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Зальцбург - Штурм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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