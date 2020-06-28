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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Хартберг
Зальцбург - Хартберг: обзор матча 28 июня 2020
Зальцбург
28.06.2020, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 8 тур
3 : 0
Завершен
Хартберг
45'
А. Рамальо
53'
Х. У-Джо
59'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Хартберг
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
+4
Замена
К. Адейеми
️️️️
Х. У-Джо
81'
Желтая карточка
М. Камара
74'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Ульмер
70'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Э. Мвепу
70'
66'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Р. Реп
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
А. Вальчи
62'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Собослаи
62'
ГОЛ! 3:0!
П. Дака
Пас отдал
Х. У-Джо
59'
ГОЛ! 2:0!
Х. У-Джо
Пас отдал
А. Вальчи
53'
46'
Замена
Т. Роттер
️️️️
Ф. Лукенедер
46'
Замена
S. Rasswalder
️️️️
К. Клем
ГОЛ! 1:0!
А. Рамальо
Пас отдал
Д. Собослаи
45'
34'
Желтая карточка
Б. Нимага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Michael Huber
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
0
C. Kropfl
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
29
Peter Tschernegg
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Хартберг
21
Florian Faist
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
7
Siegfried Rasswalder
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
20
Жодель Доссу
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Вальчи
4
Камара
7
Окугава
12
Мвепу
8
Собослаи
27
Дака
16
У-Джо
3-5-2
1
4
33
Лукенедер
14
Клем
55
Реп
29
18
Канкола
22
0
29
Нимага
0
8
Собослаи
19
Окафор
19
Окафор
8
Собослаи
16
У-Джо
14
Адейеми
14
Адейеми
16
У-Джо
5
Вальчи
5
Кристенсен
5
Кристенсен
5
Вальчи
17
Ульмер
18
Ашимеру
18
Ашимеру
17
Ульмер
12
Мвепу
16
Юнузович
16
Юнузович
12
Мвепу
14
Клем
7
7
14
Клем
33
Лукенедер
31
Роттер
31
Роттер
33
Лукенедер
55
Реп
20
Доссу
20
Доссу
55
Реп
Остались в запасе
Зальцбург
Хартберг
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
21
Florian Faist
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
Остались в запасе
21
Florian Faist
ВР
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Хартберг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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