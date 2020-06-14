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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - ЛАСК
Зальцбург - ЛАСК: обзор матча 14 июня 2020
Зальцбург
14.06.2020, воскресенье, 20:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
3 : 1
Завершен
ЛАСК
8'
Д. Собослаи
11'
П. Дака
81'
А. Вальчи
56'
М. Рагуц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - ЛАСК
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Собослаи
90'
89'
Желтая карточка
Г. Траунер
Замена
П. Фаркаш
️️️️
П. Дака
85'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
А. Вальчи
84'
83'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Д. Холланд
ГОЛ! 3:1!
А. Вальчи
Пас отдал
Д. Собослаи
81'
73'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
Ф. Визингер
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Камара
67'
Замена
М. Окугава
️️️️
Х. У-Джо
67'
58'
Замена
Д. Райтер
️️️️
П. Филипович
58'
Замена
Клаусс
️️️️
М. Рагуц
58'
Замена
А. Андраде
️️️️
С. Тетте
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Рагуц
Пас отдал
Д. Холланд
24'
Желтая карточка
Д. Холланд
ГОЛ! 2:0!
П. Дака
Пас отдал
Д. Собослаи
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Собослаи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
8
Джеймс Холланд
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
14
Карим Адейеми
ЛВ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦЗ
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
29
Доминик Райтер
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Вальчи
4
Камара
12
Мвепу
16
Юнузович
8
Собослаи
16
У-Джо
27
Дака
3-4-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
5
Филипович
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
26
Ранфтль
10
Тетте
18
Балич
9
Рагуц
16
У-Джо
7
Окугава
7
Окугава
16
У-Джо
4
Камара
14
Адейеми
14
Адейеми
4
Камара
8
Собослаи
19
Окафор
19
Окафор
8
Собослаи
27
Дака
29
Фаркаш
29
Фаркаш
27
Дака
5
Вальчи
68
Онгуене
68
Онгуене
5
Вальчи
10
Тетте
16
Андраде
16
Андраде
10
Тетте
8
Холланд
27
Хаудум
27
Хаудум
8
Холланд
28
Визингер
23
Шнегг
23
Шнегг
28
Визингер
9
Рагуц
99
Клаусс
99
Клаусс
9
Рагуц
5
Филипович
29
Райтер
29
Райтер
5
Филипович
Остались в запасе
Зальцбург
ЛАСК
31
Карлос Мигел
ВР
18
Маджид Ашимеру
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Зальцбург - ЛАСК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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