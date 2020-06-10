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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 10 июня 2020
Штурм
10.06.2020, среда, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 3 тур
1 : 5
Завершен
Зальцбург
16'
С. Хирлендер
8'
Д. Собослаи
10'
Д. Собослаи
21'
П. Дака
43'
Д. Собослаи
66'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
О. Китеишвили
75'
73'
Замена
️️️️
А. Ульмер
Вторая желтая
I. Donkor
71'
Желтая карточка
Х. Домингес
67'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Б. Балай
67'
66'
ГОЛ! 1:5!
Х. У-Джо
Пас отдал
К. Адейеми
64'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Д. Собослаи
64'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
А. Вальчи
46'
Замена
М. Бериша
️️️️
П. Дака
46'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
М. Ашимеру
Замена
C. Leitgeb
️️️️
Т. Рохер
46'
Замена
В. Труммер
️️️️
С. Хирлендер
46'
43'
ГОЛ! 1:4!
Д. Собослаи
Пас отдал
Х. У-Джо
Желтая карточка
I. Donkor
39'
Красная карточка
L. Spendlhofer
24'
21'
ГОЛ! 1:3!
П. Дака
Пас отдал
К. Адейеми
ГОЛ! 1:2!
С. Хирлендер
16'
15'
Желтая карточка
М. Ашимеру
10'
ГОЛ! 0:2!
Д. Собослаи
Пас отдал
З. Юнузович
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Собослаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
20
Isaac Donkor
ЦЗ
19
Lukas Spendlhofer
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Секу Койта
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Винсент Труммер
ЦЗ
18
Филипп Хуспек
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Christoph Leitgeb
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
12
Энок Мвепу
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-5-2
28
Зибенхандль
5
Авлонитис
20
19
17
Ягер
8
Китеишвили
77
Любич
25
Хирлендер
66
Сакич
9
Балай
18
Рохер
4-2-1-3
23
Станкович
5
Вальчи
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
18
Ашимеру
16
Юнузович
8
Собослаи
27
Дака
16
У-Джо
20
Койта
25
Хирлендер
17
Труммер
17
Труммер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
18
Хуспек
18
Хуспек
8
Китеишвили
9
Балай
28
Домингес
28
Домингес
9
Балай
18
Рохер
24
24
18
Рохер
8
Собослаи
19
Окафор
19
Окафор
8
Собослаи
5
Вальчи
29
Фаркаш
29
Фаркаш
5
Вальчи
18
Ашимеру
12
Мвепу
12
Мвепу
18
Ашимеру
27
Дака
20
Бериша
20
Бериша
27
Дака
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Зальцбург
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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