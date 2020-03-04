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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Бирмингем Сити
Лестер - Бирмингем Сити: обзор матча 04 марта 2020
Лестер
04.03.2020, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
82'
Р. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Бирмингем Сити
ГОЛ! 1:0!
Р. Перейра
Пас отдал
М. Олбрайтон
82'
80'
Желтая карточка
Л. Юткевич
71'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
У. Хардинг
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
О. Ндиди
60'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бирмингем Сити
1
Lee Camp
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
28
Керим Мрабти
ЦП
45
Уэс Хардинг
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Jefferson Montero
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
4
Ндиди
26
Прат
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
17
Ихеначо
4-1-3-2
1
6
Кларк-Салтер
6
Дин
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
28
Мрабти
45
Хардинг
8
Кифтенбельд
25
Хоган
10
Юткевич
4
Ндиди
18
Тилеманс
18
Тилеманс
4
Ндиди
45
Хардинг
20
Гарднер
20
Гарднер
45
Хардинг
Остались в запасе
Лестер
Бирмингем Сити
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Jefferson Montero
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
3
Ryan Burke
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Jefferson Montero
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лестер - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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