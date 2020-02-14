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Реал Сосьедад - Мирандес

13.02.2020, Четверг, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Кубок, 1/2 финала , первый матч Реал Сосьедад - Мирандес
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