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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 12 февраля 2020
Атлетик
12.02.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Гранада
42'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Гранада
Желтая карточка
А. Адурис
67'
65'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
42'
29'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
И. Уильямс
29'
Желтая карточка
Д. Гарсия
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
3-3-1-1-2
1
Симон
5
Альварес
14
Нуньес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Весга
2
Капа
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
21
Эррера
7
Пуэртас
11
Мачис
9
Сольдадо
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Атлетик - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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