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Расписание матчей
Испания. Кубок
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 05 марта 2020
Гранада
05.03.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гранада - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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