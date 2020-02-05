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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 05 февраля 2020
Байер
05.02.2020, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Штутгарт
72'
Ф. Бредлов (АГ)
83'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Штутгарт
90'
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Л. Градецки
86'
ГОЛ! 2:0!
Л. Аларио
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Бредлов
72'
Желтая карточка
М. Вайзер
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
5
Бендер
15
Драгович
8
Вайзер
25
Паласиос
26
Демирбай
19
Диаби
38
Беллараби
27
Аларио
29
Хаверц
1-1-1-2
1
Бредлов
15
Штенцель
3
Эндо
8
Кастро
10
Дидави
31
Гонсалес
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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