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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Миллуолл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 25 января 2020
Миллуолл
25.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
62'
М. Бешич
84'
О. Норвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
84'
ГОЛ! 0:2!
О. Норвуд
Пас отдал
Б. Шарп
69'
Желтая карточка
К. Фримен
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Бешич
Пас отдал
Б. Шарп
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Миллуолл
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
11
Леон Кларк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-2-1-2
33
Биалковски
15
Пирс
5
Купер
3
Уоллес
8
Моламби
3
Фергюсон
11
Мэхони
48
О'Брайен
17
Смит
4-1-2-1-2
1
Хендерсон
23
Фримен
19
Ягиелка
5
О'Коннелл
6
Бешам
17
Бешич
10
Норвуд
23
Осборн
15
Фримен
47
Робинсон
14
Шарп
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
11
Равель Моррисон
АП
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
11
Равель Моррисон
АП
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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