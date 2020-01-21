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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 21 января 2020
Наполи
21.01.2020, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Лацио
2'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Лацио
25'
Красная карточка
Л. Лейва
25'
Желтая карточка
Л. Лейва
Вторая желтая
Э. Хюсай
19'
14'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Э. Хюсай
8'
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Зелински
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
4
Хюсай
6
Демме
7
Зелински
68
Лоботка
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
4-4-2
1
Стракоша
29
Лаццари
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
9
Иммобиле
10
Кайседо
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Наполи - Лацио
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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